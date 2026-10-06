Gece neden yanlış kararlar alıyoruz? Gece yarısından sonra uyanık kalmak karar mekanizmasını değiştiriyor

Sabah Gözüyle Yeniden Değerlendirmek

Nörobilimsel verilerin ışığında net bir şekilde görülüyor ki, beynimizin güvenlik duvarının çöktüğü gece saatlerinde aklımıza gelen hiçbir "parlak" fikri, radikal kararı veya aşılması imkansız görünen sorunu o an eyleme geçirmemek en sağlıklı adımdır. Kendimize tanıyacağınız bir gecelik uyku, mantık merkezimizin yeniden şarj olmasını sağlayarak sabah uyandığımızda her şeye çok daha berrak, rasyonel ve sağlıklı bir pencereden bakmamızı mümkün kılacaktır; çünkü en doğru kararlar, uykusunu almış ve güne dengeli başlayan bir zihnin ürünüdür.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör