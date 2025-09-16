Gece tekeli’nden alkol almaya gelen Tahir’i öldüren sanıklara müebbet istendi

Olay, geçtiğimiz 2 Nisan günü merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde meydana geldi. Tahir Gülcü, arkadaşları Ali Çeşmeci (39) ve Resmi Atik (48) ile birlikte satışı yasak saatlerde 'gece tekeli' olarak tabir edilen kişilerden alkol almak istedi. Fiyat konusunda anlaşamayan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Gülcü ve Ali Çeşmeci bıçakla yaralandı. Yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan Gülcü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen A.E.Ö. (17), M.Y. (17), A.T.Ş. (17), Abdulmelik Çavuşoğlu (31), Mehmet Samet Vural (20) ve Alihan Kaynak'ı (29) gözaltına aldı. 6 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

ÖNCE SOPALARLA DÖVÜP SONRA BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMÜŞLER

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Tutuklu sanık Abdulmelik Çavuşoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'silahla basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar, Mehmet Samet Vural hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Alihan Kaynak hakkında da 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianamede düzenlendi. Yaşı küçük 3 sanık hakkında da ayrıca soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

İddianamede cinayetle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Tahir Gülcü ve arkadaşlarının olay gecesi alkol almak amacıyla geldikleri sitede ilk etapta Mehmet Samet Vural, Abdulmelik Çavusoğlu ve A.E. ile alkol parasından kaynaklı tartışma yaşadıkları ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü, şüphelilerin ele geçen ve geçirilemeyen silah vasfındaki beyzbol sopası ve bıçaklar ile Tahir Gülcü'yü öldürme kastıyla yaralayıp üzerlerine atılı kasten öldürme suçunu isledikleri ve ayrıca Abdulmelik Çavuşoglu'nun silah vasfındaki temizlik fırçasıyla Ali Çesmeci'yi kolundan yaralayarak silahla kasten yaralama suçunu işlediği, devamında kavga sesini duyan şüphelilerin arkadaşları suça sürüklenen çocuklar A.T., M.Y. ile Alihan Kaynak'ın arkadaşlarının eylemlerini engellemenin aksine onların suç isleme kararlarını kuvvetlendirerek kavgaya dahil olup Tahir'i yaralı haldeyken tekme ve yumruklarla darp ederek kasten öldürme suçuna ayrı ayrı yardım ettikleri anlaşılmıştır" denildi.

Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.