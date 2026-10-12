Gece yarısı ev tarandı! Genç kız hayatını kaybetti

Olay, Diyarbakır'ın Silvan İlçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün gece 23.30 sularında Bebek ailesinin ikamet ettiği eve silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 24 yaşındaki Canan Bebek ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Bebek'in cenazesi Eskiköy'e götürüldü, aile mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı yapan kişi yada kişilerin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

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