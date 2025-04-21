Gecekondu cayır cayır yandı: Ev sahibi kadın gözyaşlarına boğuldu!

Yangında içeride mahsur kalan Aytaç Dutçu ve kızı Sebahat Dutçu ise, ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenen Aytaç Dutçu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evin alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.