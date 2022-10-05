Gecenin Ucunda dizisi nerede çekiliyor? İşte Star TV yeni dizisi Gecenin Ucunda çekim yerleri!

Gecenin Ucunda çekim yerleri yeni dizi hakkında merak edilenler arasında yerini aldı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile araştırılan yeni yapım genç oyuncularla usta isimleri bir araya getiriyor. Gecenin Ucunda nerede çekildi sorusu yanıtlandı. Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan yapım hakkında merak edilenler gündemde. Peki, Gecenin Ucunda dizisi nerede çekiliyor, hangi ilçede? İşte, yanıtlar…
GECENİN UCUNDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yeni dizinin çekimleri için İstanbul ve Ankara illeri kullanıldı. İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi ilçeler tercih edildi. Yalı çekimleri sebebiyle İstanbul boğazının manzarasından yararlanıldı.
GECENİN UCUNDA DİZİ KONUSU
Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide'nin hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir.
Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in ağabeyi Kazım'dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macide'nin gelişiyle Işık Ailesi'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
GECENİN UCUNDA OYUNCULARI
Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür'un kaleme aldığı Gecenin Ucunda dizisinin oyuncu kadrosunda;
Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay başrolde yer alırken; Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal gibi isimler yer alıyor.