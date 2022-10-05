Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Gecenin Ucunda hangi kitaptan uyarlama, konusu nedir?

GECENİN UCUNDA DİZİ KONUSU

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide'nin hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir.

Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in ağabeyi Kazım'dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macide'nin gelişiyle Işık Ailesi'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.