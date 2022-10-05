Gecenin Ucunda Kazım kimdir? Gecenin Ucunda dizisinin Kazım’ı Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan, Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve Show TV'de yayınlanmaya devam eden Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.

Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.