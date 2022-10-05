Gecenin Ucunda Kazım kimdir? Gecenin Ucunda dizisinin Kazım’ı Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gecenin Ucunda Kazım hakkında merak edilenler arama geçmişlerindeki yerini aldı. Kadir Doğulu tarafından canlandırılacak karakterin hikayesi merak ediliyor. Bununla birlikte Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt aramaya başladı. Star TV'nin yeni dizisi bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Gecenin Ucunda Kazım kimdir? İşte, oyuncu Kadir Doğulu dizileri, filmleri, kardeşleri, eşi hakkında merak edilenler…
GECENİN UCUNDA OYUNCULARI
Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür'un kaleme aldığı Gecenin Ucunda dizisinin oyuncu kadrosunda;
Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay başrolde yer alırken; Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal gibi isimler yer alıyor.
KADİR DOĞULU KİMDİR?
19 Nisan 1982 Mersin doğumlu olan Kadir Doğulu, ilk olarak gençlik dizisi Küçük Sırlar ile tanındı. Okan Üniversitesi gastronomi bölümündeki kaydını oyunculuk nedeniyle dondurdu.
İlk olarak 2010 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanmaya devam eden Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. Eylül 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu.
Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan, Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve Show TV'de yayınlanmaya devam eden Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.
Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.
KADİR DOĞULU DİZİLERİ
Küçük Sırlar
Pis Yedili
Fatih Harbiye
Sevdam Alabora
Muhteşem Yüzyıl Kösem
Bana Sevmeyi Anlat
Vuslat
Jet Sosyete
Aşkın Tarifi
Gecenin Ucunda