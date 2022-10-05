Gecenin Ucunda Macide kimdir? Gecenin Ucunda dizisinin Macide’si Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gecenin Ucunda Macide hakkında merak edilenler arama geçmişlerindeki yerini aldı. Neslihan Atagül tarafından canlandırılacak karakter başrole adını yazdırdı. Bununla birlikte Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt aramaya başladı. Star TV'nin yeni dizisi bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Gecenin Ucunda Macide kimdir? İşte, oyuncu Neslihan Atagül dizileri ve filmleri…
GECENİN UCUNDA OYUNCULARI
Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür'un kaleme aldığı Gecenin Ucunda dizisinin oyuncu kadrosunda;
Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay başrolde yer alırken; Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal gibi isimler yer alıyor.
NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?
20 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu olan Neslihan Atagül'ün annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Fatih Harbiye adlı televizyon dizisi, Araf ve Senden Bana Kalan sinema filmlerindeki oyunculuğu ile tanınır.
2005 yılında reklam filmi oyunculuğu yapmaya başladı. 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. Aynı yıl İlk Aşk adlı uzun metrajlı filmde oynadı ve bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyan Atagül, 2011-2013 yılları arasında yayımlanan Hayat Devam Ediyor adlı televizyon dizisinde Şirin Bakırcı rolünü canlandırdı.
Atagül, 2013-2014 yılları arasında yayımlanan ve Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan Fatih Harbiye adlı aşk ve drama dizisinde, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Kara Sevda adlı dizilerde rol aldı. Fatih Harbiye'deki rol arkadaşı Kadir Doğulu ile Temmuz 2016'da evlendi.
NESLİHAN ATAGÜL DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Filmleri:
İlk Aşk
Araf
Senden Bana Kalan
Dizileri:
Yaprak Dökümü
Canım Babam
Hayat Devam Ediyor
Fatih Harbiye
Kara Sevda
Sefirin Kızı
Gecenin Ucunda