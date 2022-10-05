Gecenin Ucunda Macide kimdir? Gecenin Ucunda dizisinin Macide’si Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli?

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu olan Neslihan Atagül'ün annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Fatih Harbiye adlı televizyon dizisi, Araf ve Senden Bana Kalan sinema filmlerindeki oyunculuğu ile tanınır.

2005 yılında reklam filmi oyunculuğu yapmaya başladı. 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. Aynı yıl İlk Aşk adlı uzun metrajlı filmde oynadı ve bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.