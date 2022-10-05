Haberler Yaşam Haberleri Gecenin Ucunda Nermin kimdir? Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?
Giriş Tarihi: 5.10.2022 14:15

Gecenin Ucunda Nermin kimdir? Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Gecenin Ucunda, 5 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Nermin karakterine hayat veren Tuba Ünsal’ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Gecenin Ucunda Nermin kimdir? Tuba Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte, Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal’ın hayatı ve kariyeri…

Gecenin Ucunda Nermin kimdir? Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Star TV ekranlarının yeni sezondaki projelerinden biri olan Gecenin Ucunda dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Nermin'in hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Tuba Ünsal'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Gecenin Ucunda Nermin kimdir? Tuba Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Gecenin Ucunda'nın Nermin'i Tuba Ünsal'ın biyografisi ve rol aldığı dizi-filmler…

GECENİN UCUNDA NERMİN KARAKTERİ HAKKINDA

Güzellik yarışmasını kazanıp ülkenin en güçlü adamlarından Kazım'la evlenen Nermin, ailedeki herkesin Kazım üzerinde güç kazanmak, onu kontrol etmek için yakın olmaya çalıştığı, kullandığı bir piyona dönüşür. Kaybettiği bebeğinin ardından toparlanamaz ve uyuşturucuya başlar.

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Tuba Ünsal, baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir.

Babasının görevi nedeniyle İlkokulu Vize, Kırklareli'de, orta öğrenimini Şanlıurfa'da, liseyi ise Bornova, İzmir'de Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde okudu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. Daha sonra eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı.

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başlayan Ünsal, çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı.

Televizyon programları da yapan oyuncu, 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde oynadı.

EVLİLİKLERİ

1 .evliliği: 2004 yılında Cem Cantaş ile evlendi. 2006 yılında boşandı.

2. evliliği: 2010 yılında Murat Pilevneli ile evlendi. 2012 yılında boşandı. Sare Pilevneli (d.2010) adında bir kızı var.

3. evliliği: 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde evlendi. Civan Mert Cabas (d.24 Kasım2013) adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu var.

FİLMLERİ

2013 - Bebek İşi

2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012 - Beni Unutma

2011 - Tövbeler Tövbesi

2010 - Çakallarla Dans

2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı

2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2009 - Şaşırtmalı

2008 - Çocuk

2008 - Plajda

2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi

2007 - Yemin

2007 - Çılgın Dersane

2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü

2006 - Küçük Hanımefendi

2005 - Yeniden Çalıkuşu

2005 - Seni Çok Özledim (dizi)

2004 - Hızlı Adımlar

2004 - Ruhun Duymaz

2003 - Vizontele Tuuba

2002 - Mumya Firarda

2002 - Kolay Para

2002 - Karaoğlan

2001 - Savunma

2000 - Kırık Kalpler

1999 - Kurt Kapanı

1999 - Kıvılcım

1998 - Ayşecik

1997 - Ruhsar

1996 - 2000 - Kara Melek

1996 - 2003 - Ayşecik

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Gecenin Ucunda Nermin kimdir? Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?
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