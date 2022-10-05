Gecenin Ucunda Nermin kimdir? Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Star TV ekranlarının yeni sezondaki projelerinden biri olan Gecenin Ucunda dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Nermin'in hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Tuba Ünsal'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Gecenin Ucunda Nermin kimdir? Tuba Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Gecenin Ucunda'nın Nermin'i Tuba Ünsal'ın biyografisi ve rol aldığı dizi-filmler…