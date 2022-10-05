Gecenin Ucunda Nermin kimdir? Gecenin Ucunda’nın Nermin’i Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Star TV ekranlarının yeni sezondaki projelerinden biri olan Gecenin Ucunda dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Nermin'in hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Tuba Ünsal'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Gecenin Ucunda Nermin kimdir? Tuba Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Gecenin Ucunda'nın Nermin'i Tuba Ünsal'ın biyografisi ve rol aldığı dizi-filmler…
GECENİN UCUNDA NERMİN KARAKTERİ HAKKINDA
Güzellik yarışmasını kazanıp ülkenin en güçlü adamlarından Kazım'la evlenen Nermin, ailedeki herkesin Kazım üzerinde güç kazanmak, onu kontrol etmek için yakın olmaya çalıştığı, kullandığı bir piyona dönüşür. Kaybettiği bebeğinin ardından toparlanamaz ve uyuşturucuya başlar.
TUBA ÜNSAL KİMDİR?
7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Tuba Ünsal, baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir.
Babasının görevi nedeniyle İlkokulu Vize, Kırklareli'de, orta öğrenimini Şanlıurfa'da, liseyi ise Bornova, İzmir'de Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde okudu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. Daha sonra eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı.
1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başlayan Ünsal, çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı.
Televizyon programları da yapan oyuncu, 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde oynadı.
EVLİLİKLERİ
1 .evliliği: 2004 yılında Cem Cantaş ile evlendi. 2006 yılında boşandı.
2. evliliği: 2010 yılında Murat Pilevneli ile evlendi. 2012 yılında boşandı. Sare Pilevneli (d.2010) adında bir kızı var.
3. evliliği: 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde evlendi. Civan Mert Cabas (d.24 Kasım2013) adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu var.
FİLMLERİ
2013 - Bebek İşi
2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki
2012 - Beni Unutma
2011 - Tövbeler Tövbesi
2010 - Çakallarla Dans
2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı
2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2009 - Şaşırtmalı
2008 - Çocuk
2008 - Plajda
2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi
2007 - Yemin
2007 - Çılgın Dersane
2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü
2006 - Küçük Hanımefendi
2005 - Yeniden Çalıkuşu
2005 - Seni Çok Özledim (dizi)
2004 - Hızlı Adımlar
2004 - Ruhun Duymaz
2003 - Vizontele Tuuba
2002 - Mumya Firarda
2002 - Kolay Para
2002 - Karaoğlan
2001 - Savunma
2000 - Kırık Kalpler
1999 - Kurt Kapanı
1999 - Kıvılcım
1998 - Ayşecik
1997 - Ruhsar
1996 - 2000 - Kara Melek
1996 - 2003 - Ayşecik