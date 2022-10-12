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Giriş Tarihi: 12.10.2022 19:54

Gecenin Ucunda son bölüm izle: Gecenin Ucunda 2.bölüm full izle Star TV’de

Yayın dönemine yeni başlayan Gecenin Ucunda izleyicisiyle Star TV’de buluşuyor. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun rol aldığı yapımda bu hafta Macide, Kazım tarafından kovulmanın şokunu atlatamadan Ankara’dan gelen haberle bir darbe daha yer. Annesi, kumar baskınında gözaltına alınmıştır. Heyecanla yeni bölümü internetten takip etmek isteyenler Gecenin Ucunda izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Star TV Gecenin Ucunda 2.bölüm tamamı full izle

Gecenin Ucunda son bölüm izle: Gecenin Ucunda 2.bölüm full izle Star TV’de

Gecenin Ucunda son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor.12 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Gecenin Ucunda 2.bölüm tamamı full izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Gecenin Ucunda izle ekranı ve tüm bilgiler…

GECENİN UCUNDA İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/gecenin-ucunda/bolumler

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Macide, Kazım tarafından kovulmanın şokunu atlatamadan Ankara'dan gelen haberle bir darbe daha yer. Annesi, kumar baskınında gözaltına alınmıştır. Kazım'ın Macide konusundaki kararı Işık Ailesi'ne bomba gibi düşer.

Herkes Ahmet'in ne yapacağını merak ederken Ahmet gizli planını uygulamaya başlar. Bir yandan Macide'ye kendini affettirmeye çalışırken diğer yandan Kazım'ı düşüreceği tuzağı hazırlamaktadır.

Macide, şifalı elleriyle Nini'yi büyük beladan kurtarınca, bir hafta önce kovulduğu Işık Yalısı'nın kapısından içeri bu kez bir kahraman olarak girer.

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Gecenin Ucunda son bölüm izle: Gecenin Ucunda 2.bölüm full izle Star TV’de
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