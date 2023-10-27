Geçirdiği trafik kazasında gazi olan Mehmet Altay vefat etti

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Yunuslu köyü sakinlerinden, vatani görevini yaptığı Tekirdağ'da geçirdiği trafik kazası sonucu gazi olan Mehmet Altay, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 7 çocuk babası Altay'ın cenazesi Kdz. Ereğli İlçesi Yunuslu Camisinde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erenler mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, askeri erkan, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.