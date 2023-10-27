Geçirdiği trafik kazasında gazi olan Mehmet Altay vefat etti

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Yunuslu köyü sakinlerinden, vatani görevini yaptığı Tekirdağ'da geçirdiği trafik kazası sonucu gazi olan Mehmet Altay, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 7 çocuk babası Altay'ın cenazesi Kdz. Ereğli İlçesi Yunuslu Camisinde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erenler mezarlığına defnedildi.