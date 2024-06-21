Geçmişten geleceğe miras: Harar

Bir dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kalan Etiyopya'nın turizm ve tarım kenti Harar, lezzetli kahveleri ve dargınların barıştırıldığı asırlık dar sokaklarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğal güzellikleriyle 2006'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Harar, aynı zamanda kahvesinin kalitesiyle de adından söz ettiriyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yetiştirilen kahve çekirdekleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Eski şehir merkezinde ise halen 100'e yakın cami ve evliya türbesi bulunuyor. Bu özelliğiyle "İslam'ın dördüncü kutsal şehri" olarak da adlandırılan kentte TİKA tarafından restore edilen ve Türkiye Maarif Vakfı'nca kullanılan Osmanlı konsolosluk binası da yer alıyor.