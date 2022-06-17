Haberler Yaşam Haberleri Gedelli Nerede? Gönül Dağı Dizisinin Çekildiği Gedelli Nerenin İlçesi, Nereye Bağlı?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 16:37 Son Güncelleme: 17.6.2022 16:37

Gedelli Nerede? Gönül Dağı Dizisinin Çekildiği Gedelli Nerenin İlçesi, Nereye Bağlı?

Gedelli Nerede? Gönül Dağı Dizisinin Çekildiği Gedelli Nerenin İlçesi, Nereye Bağlı?

Bozkırda bir Anadolu masalını, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini dile getiren dizi Gönül Dağı ekranlarda yayınlanıyor. Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer Gedelli, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gedelli nerede? Detaylı araştırdık. Gönül Dağı dizisinin çekildiği Gedelli nerenin ilçesi, nereye bağlı? İşte merak edilenler…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi olan Gönül Dağı dizisi, Gedelli ilçesinde çekildi. Bozkır topraklarını televizyona getiren Gönül Dağı dizisi Anadolu kültürünü ekranlara taşıdığı için büyük ilgi topladı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü dile getiren Gönül Dağı dizisi çekimlerine devam ediliyor. 2 sezonu geride bırakan dizi yeni sezon hazırlıklarına başladı. Dizi izleyenler bu yüzden Gedelli ilçesinin nerede olduğunu ve nereye bağlı olduğunu araştırmaya başladılar. Özellikle yaz seyahat planları içerisine burayı da ekleyen birçok diziseverler var. Gedelli nerede? İşte tüm ayrıntılar…

Gönül Dağı Gedelli Nerede?

Gedelli, Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1927 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Niğde iline 55 km, Ulukışla ilçesine 37 km uzaklıktadır. Gönül Dağı dizisinde Yozgat'ın Gedelli ilçesinde geçtiği izlenimi verilse de Gedelli Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlıdır.

Dizide araçların plakası 66 olduğu gibi Yozgat'ta çekildiği sanılmaktadır. Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirildiğini de hatırlatalım.

Gedelli Nerenin İlçesi?

Gedelli bir ilçe değildir. Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlı bir köy olarak bilinmektedir. Gedelli nereye bağlı sorusunun yanıtı da Ulukışla'dır.

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Gedelli Nerede? Gönül Dağı Dizisinin Çekildiği Gedelli Nerenin İlçesi, Nereye Bağlı?
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