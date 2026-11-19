6. Kablolu Kulaklıklar (Kulak İçi ve Kulak Üstü)

Her ne kadar şimdiden retro bir tarz olarak kabul edilse de, kemik iletimli ses sistemleri veya görünmez kulak içi cihazlar geldiğinde bu ipler tamamen ortadan kalkacak. Kulaklığı cebinden çıkarıp dakikalarca o kördüğümü çözmeye çalışmak sonraki nesiller için hiçbir şey ifade etmeyecek.