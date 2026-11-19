1. Akıllı Telefonlar
Muhtemelen akıllı lensler, artırılmış gerçeklik gözlükleri ya da doğrudan beyin-bilgisayar arayüzleri ana akım haline geldiğinde, "Biz eskiden dünyayla iletişim kurmak için cebimizde sürekli 200 gramlık cam ve metal kutular taşırdık, sürekli kafamız eğik ekrana bakardık" demek çok garip olacak.
2. Şarj Kabloları, Güç Adaptörleri ve Prizler
Gelecekte havadan kablosuz enerji aktarımı veya yıllarca bitmeyen yeni nesil piller standart olduğunda, bugünkü priz bağımlılığımız tam bir ilkel çağ alışkanlığı olarak kalacak. Bir yere gittiğimizde ilk iş priz aramamızı veya yanımızda düğüm olmuş kablolar taşımamızı sonraki nesiller anlamayacak.
3. Fiziksel Kredi Kartları
Avuç içi, göz taraması veya biyometrik çiplerle ödeme tamamen oturduğunda, cüzdandan plastik kart çıkarıp bir makineye okutma devri bitecek. "Kart şifremi unuttum" ya da "Kartı evde unuttum, aç kaldım" gibi hatıralar o dönemin çocuklarını şaşkına çevirecek.
4. Harici Sabit Diskler (HDD / SSD) ve Flash Bellekler
Veriyi fiziksel bir kutuya hapsedip yanımızda taşıma fikri zaten yavaş yavaş bitiyor. Sınırsız bulut ve DNA tabanlı depolama sistemleri geldiğinde, çocuklara "Fotoğraflarımız silinmesin diye bu küçük metal kutuları gözümüz gibi korurduk, yere düşüp kırılınca her şey giderdi" diyeceğiz.
5. Kumandalar (Televizyon ve Klima Kumandaları)
Televizyonu, klimayı ya da ışıkları açmak için üzerinde onlarca plastik tuş olan o çubukları arama devri kapanıyor. Sesli komutlar, el hareketleri ve hatta yapay zekanın ne istediğimizi tahmin ettiği ev sistemleri yaygınlaştığında, kumandalar tam bir antika olacak.
6. Kablolu Kulaklıklar (Kulak İçi ve Kulak Üstü)
Her ne kadar şimdiden retro bir tarz olarak kabul edilse de, kemik iletimli ses sistemleri veya görünmez kulak içi cihazlar geldiğinde bu ipler tamamen ortadan kalkacak. Kulaklığı cebinden çıkarıp dakikalarca o kördüğümü çözmeye çalışmak sonraki nesiller için hiçbir şey ifade etmeyecek.
7. Direksiyon Simidi ve Vites Kolları
Sürücüsüz (otonom) araçlar tamamen yolları ele geçirdiğinde, arabaların önündeki o büyük yuvarlak metal halka tamamen kalkacak. Çocuklarımıza "Eskiden tonlarca ağırlıktaki bu araçları biz elimizle yönlendiriyorduk, uykumuz gelince veya hata yapınca da kaza oluyordu" dediğimizde bize inanamayabilirler.
8. Akıllı Saatler ve Bileklikler
Sağlık verilerimizi ölçmek veya bildirimlere bakmak için bileğimize taktığımız bu kaba ekranlar da yok olacak. Gelecekte giyilebilir teknolojiler tamamen görünmez biyo-sensörlere (akıllı dövmeler, deri altı mikro çipleri veya giysilerin kumaşına dokunmuş ipliklere) dönüşecek. Çocuklara "Sağlık durumumuzu görmek için kolumuza her gün şarj ettiğimiz bu kaba saatleri takardık" demek komik gelecek.
9. Fiziksel Anahtarlar ve Kumandalı Anahtarlıklar
Evin, arabanın, ofisin kapısını açmak için yanımızda taşıdığımız anahtarlar tamamen tarihe karışacak. Akıllı kilitler yüz tanıma, biyometrik veriler veya telefonun yerini alacak AR cihazlarıyla entegre çalıştığında, "Eskiden kapıda kalmamak için cebimizde metal anahtar destesi taşır, kaybedince çilingir çağırırdık" diyeceğiz.
10. Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar Kasaları ve Monitörler
Masamızın üzerinde duran o büyük plastik kutular, fan sesleri ve kocaman monitörler tamamen sanal ekranlara devredilecek. Bulut bilgisayarlar ve artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri sayesinde her boş duvar veya boşluk bir ekrana dönüşebilecek. Çocuklar "Siz çalışmak için o koca kutuları masaya koyup karşısında saatlerce oturuyor muydunuz?" diye soracak.