Geleceğin şampiyonları bu salonda yetişecek

Güreş sporunda Amasya, Hamit Kaplan, Yaşar Doğular, Ahmet Ayıklar, Mahmut Demir gibi birçok Dünya ve Olimpiyat şampiyonları yetiştirdi. Amasya gelecekteki şampiyonları da yetiştirmeye devam ediyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Amasya İl Özel İdaresi arasında yapılan reklam karşılığı protokol kapsamında 35 milyon liraya mal olan Güreş Eğitim Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. 17 suit odası, 2 antrenman sahası ve 50 yatak kapasitesine sahip Güreş Eğitim Merkezi'nde geleceğin güreş sporcuları yetişecek. Türk güreşinin geleceğinin şekilleneceği Şeyhcui Mahallesi'ndki tesiste 38 sporcu eğitim görmeğe başladı. düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Amasya Valisi Yılmaz Doruk, milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez, Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Güreş Şampiyonu Mahmut Demir, siyasi partilerin temsilcileri, kurum kuruluş müdürleri ve sporcular katıldı.