AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soğanlılı kadınların azmini ve hayranlık uyandıran dil becerisini anlattı.
"ANLATILANLARA GÖRE BİR OKUL ÖDEVİYLE BAŞLADI"
Milletvekili Murat Cahid Cıngı paylaşımında, Soğanlı bez bebeklerinin dünyaya açılan yolculuğuna dair yörede anlatılan hikayeye yer verdi. Anlatılanlara göre, yıllar önce annesinin tahta ve kumaş parçalarından hazırladığı bebeği okul ödevi olarak yanına alan küçük bir kız çocuğunun yolu bir turistle kesişti. Yabancı ziyaretçinin bu bebeği satın almasıyla birlikte üretim fikrinin kısa sürede tüm mahalleye yayıldığı ve zamanla Soğanlı kadınlarının en önemli geçim kaynaklarından birine dönüştüğü ifade ediliyor.
COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEN GELENEK
Pazen, basma ve tülbent gibi kumaşlar kullanılarak tamamen el emeğiyle hazırlanan bebekler; şalvarları, fistanları ve örgülü saçlarıyla Anadolu kadınının geleneksel giyim kültürünü yaşatıyor.
Özgün yapısını nesiller boyu koruyan Soğanlı bebekleri, 2005 yılında alınan coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı.
TURİSTİN ÜLKESİNİ ÖĞRENİP O DİLE GEÇİYORLAR
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Soğanlı'nın asıl güzelliğinin bebekler kadar onları üreten kadınların hikayesinde saklı olduğunu vurguladı.
Cıngı'nın aktardığına göre, yıllar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerle iletişim kuran yöre kadınları; İngilizce, Fransızca ve İtalyanca başta olmak üzere 5-6 yabancı dilde sohbet edebilecek seviyeye ulaştı.
Ziyaretçinin hangi ülkeden geldiğini öğrendikleri anda o ülkenin dilinde konuşmaya başlayan Soğanlılı kadınlar, okul sıralarında değil hayatın içinde öğrendikleri bu dillerle hem misafirperverliklerini gösteriyor hem de Kayseri'nin girişimci ruhunu ortaya koyuyor.