"ANLATILANLARA GÖRE BİR OKUL ÖDEVİYLE BAŞLADI"

Milletvekili Murat Cahid Cıngı paylaşımında, Soğanlı bez bebeklerinin dünyaya açılan yolculuğuna dair yörede anlatılan hikayeye yer verdi. Anlatılanlara göre, yıllar önce annesinin tahta ve kumaş parçalarından hazırladığı bebeği okul ödevi olarak yanına alan küçük bir kız çocuğunun yolu bir turistle kesişti. Yabancı ziyaretçinin bu bebeği satın almasıyla birlikte üretim fikrinin kısa sürede tüm mahalleye yayıldığı ve zamanla Soğanlı kadınlarının en önemli geçim kaynaklarından birine dönüştüğü ifade ediliyor.