Gelenekle geleceği buluşturan festival

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde de etkinliklerle doluydu. Paşa Hamamı'ndaki sergide, Diyarbakır hasır bileziği ve kişniş takısının yanı sıra geleneksel kuyumculuk, ipek dokumacılığı ve el işlemelerinden örnekler yer aldı.

TİYATRO GÖSTERİLERİ

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde sahnelenen "İbiş'in Rüyası", izleyicileri 1930'lu yılların tiyatro dünyasına götürdü. Tarık Buğra'nın kaleme aldığı eser, tulûat tiyatrosunun dönüşüm geçirdiği dönemde Nuran Tiyatrosu'nda yaşanan gelişmeleri konu aldı. Festivalde, sanatçı Sefo da rap ve pop eserlerin yer aldığı bir konser verdi.

EL SANATLARI ATÖLYELERİ

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen "Geleneksel Taş İşleme Atölyesi"nde çamurun şekillendirilmesinde kullanılan çimdik, fitil, levha ve model yöntemleri ele alınırken, elle ve çömlekçi çarkıyla hazırlanan toprak kapların üretim aşamaları anlatıldı.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Çocuk Köyü'nde düzenlenen "Çocuk Köyü Etkinlikleri", "Aselsan Çocuk Şenliği" ve "Etnospor" etkinliklerinde çocuklar, yaratıcı atölyeler, panayır çadırları, şişme oyun alanları ve dijital oyunların yanı sıra çeşitli yarışmalar ve balon turu gibi aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör