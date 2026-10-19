Geleneksel pilav günü kabusa döndü: 182 kişi zehirlendi

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde geçtiğimiz gün birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla düzenlenen geleneksel Pilav Günü etkinliğine yaklaşık Bin 100 kişi katıldı. Etkinliğin ardından ise bazı vatandaşlar, rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye koşan vatandaşların tamamının, pilav gününe katıldıkları ortaya çıktı. Pilav gününde ikram edilen tavuklu pilavdan yedikleri ve ayran içtikleri belirlendi. Rahatsızlanarak acile giden 182 kişinin tavuklu pilavdan zehirlendikleri anlaşıldı. Yeni şikâyetlerin ortaya çıkmasıyla bu sayının daha da artabileceği belirtildi. Yaşanan olayın ardından Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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