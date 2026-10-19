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Giriş Tarihi: 19.10.2026 14:24

Geleneksel pilav günü kabusa döndü: 182 kişi zehirlendi

Bursa'da düzenlenen geleneksel pilav günü adeta kabusa döndü. İkram edilen tavuklu pilavdan yiyen 182 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye koştu. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Geleneksel pilav günü kabusa döndü: 182 kişi zehirlendi
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İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde geçtiğimiz gün birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla düzenlenen geleneksel Pilav Günü etkinliğine yaklaşık Bin 100 kişi katıldı. Etkinliğin ardından ise bazı vatandaşlar, rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye koşan vatandaşların tamamının, pilav gününe katıldıkları ortaya çıktı. Pilav gününde ikram edilen tavuklu pilavdan yedikleri ve ayran içtikleri belirlendi. Rahatsızlanarak acile giden 182 kişinin tavuklu pilavdan zehirlendikleri anlaşıldı. Yeni şikâyetlerin ortaya çıkmasıyla bu sayının daha da artabileceği belirtildi. Yaşanan olayın ardından Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

#İNEGÖL #BURSA #JANDARMA
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Geleneksel pilav günü kabusa döndü: 182 kişi zehirlendi
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