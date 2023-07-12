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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Gelin-damat çöplükte

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gelin-damat çöplükte
Isparta'da yaşayan ressam Menekşe Ünsal (33) yürüme engelli köpeği Kahve'ye yürüteç yaptırdığı tasarımcı Ali Yalçın'a (37) âşık oldu. Mucizeler Atölyesi ismiyle sakat hayvanlar için binlerce yürüteç yapan Yalçın ile Ünsal, 29 Haziran'da evlendi. Çift, nikah öncesinde çöplükte sokak hayvanlarını besledi. Farkındalık zincirine yeni bir halka eklemek isteyen çift, düğünlerinde de nikâh şekeri yerine davetlilere hayvanları beslemeleri için mama dağıttı. Çift, "Biz sürekli sokak hayvanlarını düzenli besleyen bir çiftiz. Evlendiğimizde evlilik şerefine bağış yaparız, gelinlik ve damatlıkla çöplükte yaşam savaşı veren canlar için mama dağıtırız diye düşündük" dedi.

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Gelin-damat çöplükte
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