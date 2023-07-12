Gelin-damat çöplükte

Isparta'da
yaşayan ressam
Menekşe Ünsal (33)
yürüme engelli köpeği
Kahve'ye yürüteç yaptırdığı
tasarımcı Ali
Yalçın'a (37) âşık oldu.
Mucizeler Atölyesi
ismiyle sakat hayvanlar
için binlerce yürüteç
yapan Yalçın ile
Ünsal, 29 Haziran'da
evlendi. Çift, nikah
öncesinde çöplükte
sokak hayvanlarını
besledi. Farkındalık
zincirine yeni bir halka
eklemek isteyen çift,
düğünlerinde de nikâh
şekeri yerine davetlilere
hayvanları beslemeleri
için mama dağıttı.
Çift, "Biz sürekli
sokak hayvanlarını
düzenli besleyen bir
çiftiz. Evlendiğimizde
evlilik şerefine bağış
yaparız, gelinlik ve
damatlıkla çöplükte
yaşam savaşı veren
canlar için mama
dağıtırız diye düşündük"
dedi.