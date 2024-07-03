Gelin dehşeti

Mardin Artuklu'daki 13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi'nde 20 Haziran günü S.D.Ç., sokakta yürüyen 57 yaşındaki kayınvalidesi Neriman Çekin'in önünü otomobille kesti. Ardından ablasıyla otomobilden inen S.D.Ç., ayağından çıkardığı terlikle Çekin'i darbetti. S.D.Ç., daha sonra bindiği otomobilini Çekin'in üzerine sürüp çarptı.S.D.Ç. bölgeden uzaklaştı. Ayağında ve kolunda kırıklar oluşan Çekin, tedavisinin ardından taburcu edildi. S.D.Ç.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Çekin, "Kolum ve bacağım kırık, platin takıldı. Bu nasıl bir kanundur ki onları serbest bıraktılar" dedi. DHA