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Giriş Tarihi: 14.11.2023

‘Gelin tanış olalım’

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
‘Gelin tanış olalım’
BOLU İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim gören 27 kız öğrenciye, Tabiat merkezi Gölcük'te terör konusunda bilgilendirdi. Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, üniversitelerin açılmasıyla birlikte gençlerin bilgiye erişimini sağlamak, öğrencilerin serbest zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmek amacıyla kurumlar arası işbirliği gitti. Son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi koordinesinde Hayreddin Tokadi Kız Öğrenci Yurdunda konaklayan 27 öğrenci 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında Gölcük Milli Parkı'nda ağırlandı. Öğrencilere, terör örgütlerinin gençlere gösterdiği ilginin sebepleri, gençleri kandırma metotları ve terör örgütlerinin hangi duyguları suistimal ettiği anlatıldı. Gençler aydınlatma broşürleri de dağıttıldı. Terör konusunda bilgi alan öğrenciler tabiat merkezi Gölcük'ü de gezme imkanı buldu.

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