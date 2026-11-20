GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Tadım ve puanlama aşamalarının tamamlanmasının ardından günün çeyrek altınını kazanan isim ile hafta boyunca en yüksek skoru elde ederek 10 altın bileziğin sahibi olan yarışmacı açıklanacak. Aynı zamanda haftanın en düşük puanını alan gelin yarışmaya veda edecek.