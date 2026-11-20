Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün saat 14.00'te izleyiciyle buluşan programda beş günlük büyük maratonun sonuna gelindi. Dört gelin ve kayınvalidenin kıran kırana mücadelesinde kritik puanlamalar yapılıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu ile günün ve haftanın birincisi sorgulanıyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın beşinci ve son gününde heyecan doruğa ulaştı. Yayın akışına göre saat 14.00'te başlayıp 16.30'da tamamlanacak olan haftalık final bölümünde günün ve haftanın sonuçları netlik kazanacak.
Haftanın final günü olan 20 Kasım Cuma gününe ait günlük ve genel toplam puan tablosu henüz açıklanmadı. Kayınvalidelerin tadım yapıp puanlarını vermesi ve sunucu Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ekrana gelmesiyle birlikte güncel tablo canlı olarak netleşecek.