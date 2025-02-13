Ankara’da gelini Derya Demir’e kurşun yağdırmıştı: Kayınpederin cezası belli oldu!

Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gerekçesiyle tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir'in, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Satılmış Demir ile taraf avukatları katıldı. Savcı sanık Satılmış Demir'in olay tarihinde gelini Derya Demir'i evde bulundukları esnada ve maktul uyurken sabah saatlerinde ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 6-7 kez yakın mesafeden ateşleyerek kasten öldürdüğünü belirtti. Demir'in 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Aynı zamanda savcı, Demir hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını gerektiğini belirtti.

"ÇOCUKLARI GÖNDERDİM SONRA NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Sanık Demir, gelininin uygunsuz görüntülerini gördüğünü öne sürerek, "Tabanca yanımdaydı. Çocukları gönderdim sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım başka bir diyeceğim yoktur" diye ifade de bulundu.

24 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Demir'i 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Demir hakkında eylemini haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, sanığın cezasını 24 yıla indirdi.