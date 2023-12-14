Gelini Hatice Öğüt’ü öldürüp cesedini yakan kayınpeder: “Beni zorlamayın...”

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen olay, Atlıdere Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kamil Öğüt, oğlu ve torunlarının bayramlarda yanlarına gelmemesini bunun nedeninin de gelini Hatice Öğüt'ün olduğunu öne sürerek, evin bahçesindeki ahırda gelinini av tüfeğiyle öldürüp, yanında şişe içinde getirdiği benzini üzerine dökerek cesedi de yakmaya çalışmıştı. Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Kamil Öğüt, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Kamil Öğüt'ün yanı sıra oğlu Orhan Öğüt, öldürülen Hatice Öğüt'ün babası Yusuf Kartal da katılırken, avukatlar da hazır bulundu. Evli, 2 çocuk babası olan çiftçilikle geçimini sağladığı öğrenilen tutuklu sanık Kamil Öğüt duruşmada şeker hastası olduğunu, ilaç kullandığını, olay günü ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, "Hap kullanıyordum. Şeker hastasıydım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni zorlamayın. Konuşmak istemiyorum." dedi.

"BABAMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada olayı görmediğini ve mağdur olduğunu belirten eşi Hatice Öğüt'ü babası Kamil Öğüt'ün öldürdüğünü söyleyen oğlu Orhan Öğüt ise, "Ben mağdurum. Benim babam bizi istemediği için 9 yıl sonra yanından ayrıldım. Bana o yıllarda yerimden çık, topraklarıma gelme dedi. Hiçbir sebep yoktu. Kiraya çıktım. Yer aldım. Evimi yaptım. Babamın yanına hiç gitmedim. Ancak, yine de 'Atam' diye yanına gidiyordum. Diyaloğumuz vardı.3 yıldır ise bayram da seyran da hiç varmadım. Turizmde çalıştığım için sabah saat 06.00'da evden çıkıyordum. Ben evden ayrıldıktan sonra, olay olmuş. Babamdan eşimi öldürdüğü için şikayetçiyim. Davaya da katılmak istiyorum." dedi.

"GİRİŞİMDE BULUNURDUM"

Öldürülen Hatice Öğüt'ün babası Yusuf Kartal ise duruşmada," Önceleri iyilerdi, güzellerdi. Bana söyleselerdi. Girişimde bulunurdum. Ancak söylemediler. Gızımı yedi. Bu işi neden yaptı bilmiyorum." dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen komşu U.K. ise," Olay günü sabah pat diye bir ses duydum. Ahırdan çıkan Kamil amcamı gördüm. Önce kim olduğunu seçememiştim. Elinde şişe ile yanıma geldi. Amca ne yapıyorsun? dedim. Kuş vurdum dedi. Eve girdim. Öldürülen Hatice yengemi telefonundan aradım. Kızı A.Ö. telefona çıktı. O da annesinin ahırda ineklere baktığını söyledi. Sonra Emine'yi aradım. Çünkü içerden bağırma sesi duymuştum. Daha sonra Hatice'nin öldüğü ortaya çıktı." Şeklinde konuştu.

"GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

Duruşmada öldürülen Hatice Öğüt'ün kızı A.Ö.'de tanık olarak dinlenirken ağlayarak verdiği ifade de, "İşe gitmek için hazırlık yapıyordum. Annem ile ineklere bakmaya giderken vedalaştık. İkinci silah sesi duyduğumda, dedemi elinde benzin şişesi ile gördüm. Annemin telefonu çaldı. U.K. beni aradı. Annemi sordu. Ahırda olduğunu söyledim. O da bana ahıra gitmemi söyledi. Arka bahçeden geçerken elinde benzin şişesi ile dedemle karşılaştık. Annem yerde yatıyordu. Ve yanıyordu. Söndürmeye çalıştım. 112 ve Jandarmayı aradım. Dedemle karşılaştığımda çok yakınından geçtim. "İfadelerinde bulunurken gözyaşlarına boğuldu.

"TORUNLARIMI DA SALMADI"

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından tutuklu sanık Kamil Öğüt dünürü Yusuf Kartal'ı suçlayarak, "Evladımı benden ayırdı. Torunlarımı bana salın dedim. Onları göreyim dedim. Onları da salmadılar. "şeklinde konuştu.

"CANAVARCA HİSLE İŞLENDİ"

Duruşmada öldürülen Hatice Öğüt'ün avukatı Muzaffer Sezgin, sanığın ilk ifadesinde öldürme planını aylar önce yaptığını. Kasten adam öldürme eylemini cesedi yakarak canavarca hisle öldürme eylemine dönüştürdüğünü burada ifade vermeyip, susmasının nedeninin de bu olduğunu ileri sürdü. Sezgin, "Sanık gelinine av tüfeği ile arkadan ateş ederek öldürdükten sonra mermi kovanlarını da yerden toplayıp, cesedi ateşe vermiştir. Korunmasız masum bir kişiyi öldürmüştür. Hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaada da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Duruşma, sanık avukatının süre istemesi nedeniyle ileri tarihe ertelenirken, 72 yaşındaki tutuklu sanık Kamil Öğüt'ün tutukluluğunun devamına karar verildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Kan donduran cinayet Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde 25 Nisan 2023 tarihinde yaşandı. Kamil Öğüt, sabah erken saatte aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün evinin ahırına gitti. Evin bahçesindeki ahırda yanında getirdiği av tüfeğiyle Hatice Öğüt'ü vurarak öldürdü. Öğüt, ardından şişe ile getirdiği benzini gelinin cesedinin üzerine dökerek, ahırdaki samanlarla birlikte cesedi ateşe verdi. Bu sırada silah sesini duyan bir komşusu ile karşılaşan Öğüt, kuş vurduğunu ileri sürmüştü. Ahırda annesinin yanmakta olan cansız bedeni ile karşılaşan kızı A.Ö. ise, hemen yardım isteyip alevleri söndürmeye çalışmıştı. A.Ö. hemen 112 Acil sağlık ve Jandarmadan yardım istemişti. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürülürken, Hatice Öğüt'ün cesedinin bir bölümünün yandığı belirlenmişti. Jandarma olayın ardından kaçan Kamil Öğüt'ü olay yerine 2 kilometre uzaklıktaki ormanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına almıştı. Tutuklanan Kamil Öğüt için hazırlanan iddianamede iyi hal indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

İDDİANAMEDEKİ İFADESİ

Kamil Öğüt hakkında hazırlanan iddianamede, oğluyla aralarında kendilerine gelmemeleri nedeniyle husumet olduğunu belirtmişti. Öğüt," Bunun nedeninin gelinimden kaynaklandığını düşünüyorum. Gelinime bundan dolayı öfkelendim. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan bir iki gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim sakın böyle bir şey yapma diye karşı çıktı ancak 3 ay önce plastik kelepçe ve bıçak aldım. Hazırlık yaptım.Gelinimi öldürmek için zamanını kolladım. Olay günü ahıra girdiğini gördüm. Av tüfeğimi alıp ahıra girerek sırtına ateş ettim. Can çekiştiğini gördüm. Benzin dökerek ateş atıp, kaçtım. Oğlumla birlikte bize gelip, gitmediklerinden bu cinayeti işledim. Pişmanım." şeklinde yer almıştı.