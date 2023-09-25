Gelinini öldürüp yaktı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu: 1 ay boyunca…



CİNAYETİ EŞİNE SÖYLEMİŞ!

İddianamede Kamil Öğüt'ün ifadesine de yer verildi. Öğüt, ifadesinde şunları söyledi: Oğlum yıllardır gelip gitmez. Bunun sorumlusu gelinimdir. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan bir iki gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim, 'Sakın böyle bir şey yapma, bana kim bakar?' diyerek yalvardı, karşı çıktı. Bayramdan 1 ay önce plastik kelepçe, kemik ilacı zehri, dolu fişekler, bıçak ve ipin olduğu bir çanta hazırladım. Hazırlık yaptım. Çantayı evin girişinde asılı vaziyette tuttum. Oğlum her gün sabah saat 06.00'da öğrenci servisi çalıştırdığı için işe gidiyordu.