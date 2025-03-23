Gelinini yakan Kamil Öğüt cezaevinde hayatını kaybetti

Seydikemer ilçesinde, 74 yaşındaki Kamil Öğüt, ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini 46 yaşındaki Hatice Öğüt'ün evine giderek av tüfeğini gelinine doğrultup ateş açmış ve ardından cesedine benzin dökerek yakmıştı.

Olayın ardından kaçan Kamil Öğüt, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir ormanlık alanda saklanırken suç aleti av tüfeğiyle jandarma tarafından yakalanmıştı. Yapılan işlemlerin ardından tutuklanan Kamil Öğüt, Fethiye 1. Ağır ceza mahkemesince yargılanmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Kamil Öğüt 2 yıldır Seydikemer Eşen Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunuyordu.

Kamil Öğüt'ün dün cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi. Cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Kamil Öğüt'ün, yakınları tarafından kabul edilmeyen cenazesi, Seydikemer'de defnedilemedi. Bunun üzerine Menteşe ilçesi Yenişehir Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi.