Geliştirdiği yazılımla Cornell’den 80 bin dolar burs kazandı

İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi son sınıf öğrencisi Emir İçyer (18), münazara tutkusuyla bilgisayar bilimi merakını birleştirdi. TÜBİTAK'ta staj yaparken market fiyatlarındaki farklılıkları belirleyen bir model geliştiren İçyer, ayrıca ülkeler arası bot hesapları karşılaştıran bir araştırma yaptı. Emeklerinin karşılığı olarak da dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan ABD'deki Cornell Üniversitesi'ni, yıllık 80 bin dolarlık yani yaklaşık 2 milyon 916 bin TL'lik burslu erken kabulle kazandı. Mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen Emir "Teknoloji alanında startup şirketlerinde çalışmak veya kurulumunda yer almak istiyorum. Çeşitli farkındalıklara sahip veya gördüğüm sorunlara çözüm olan bir teknoloji geliştirmek için küçük şirket atmosferinde daha fazla imkânım olduğunu düşünüyorum. Ülkemin teknolojik kalkınma hamlesine destek olmak isterim" dedi. Emir, Cornell'de bilgisayar bilimi okumayı hedefliyor.

ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

Eğitim hayatında "münazaranın" büyük bir yer kapladığını ifade eden Emir, arkadaşının yönlendirmesiyle başlayan münazara tutkusunu "Kulüp eğitimleriyle, bolca okuma yaparak ve turnuvalara katılarak kendimi geliştirdim. Türkiye Lise Milli Münazara Takımı'nı 2024 Dünya Liseler Münazara Şampiyonası'nda temsil ettim'' dedi.