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Giriş Tarihi: 20.7.2022 16:42

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ne zaman başlıyor? Show TV’nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ve oyuncu kadrosu

Proje tasarımı ve senaryosunu Gani Müjde'nin üstlendiği Show TV ekranlarının yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi için geri sayım devam ediyor. Yapımını BKM’nin üstlendiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan gibi isimler yer alıyor. Tanıtımları ile dikkati çeken dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ne zaman başlıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte diziye dair tüm merak edilenler!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ne zaman başlıyor? Show TV’nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu BKM imzalı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi için geri sayım başladı. Show TV'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, usta ve genç oyuncuları buluşturacak. Yayınlanan tanıtımı ile izleyicilerin dikkatini çeken dizi, çoğunlukla 'Sadi Payaslı' ve 'Derya Yılmaz' karakterleri arasında ilerleyecek. Başrollerinde Ertan Saban ve Özge Özberk gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ne zaman başlıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ve oyuncu kadrosu!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Proje tasarımı ve senaryosunu Gani Müjde'nin, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği BKM imzalı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Show TV'de yayınlanacak olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin konusu şöyle;

Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi isimler yer alıyor.

Ertan Saban – Sadi Payaslı

Özge Özberk – Derya

Devrim Özkan – Songül

Nilsu Berfin Aktaş – Gizem

Mustafa Açılan – Araz

Özgü Delikanlı – Mert

Ayşe Kırca – Yeliz

Sanem Babi – Aylin

Onur Özer – Zülfikar

Rojbin Erden – Melek

Ali Berge – Can

Furkan Murat Uğur – Bora

Murat Göçmez – Vural

Melisa Bostancıoğlu – Sevda

Sercan Gülbahar – Yaver

Yeşim Çelebi – Sanem

Deniz Sarıkaş – Ozan

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ne zaman başlıyor? Show TV’nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ve oyuncu kadrosu
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