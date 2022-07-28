Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin proje tasarımını ve senaryosunu Gani Müjde üstleniyor. Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan gibi isimlerin yer aldığı BKM imzalı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez üstlendiği dizi, konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu akşam 2. bölümüyle ekranlarda yerini alacak olan dizinin konusu ve oyuncuları kadar çekim yerleri de dikkati çekiyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri…
Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin konusu şöyle;
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi isimler yer alıyor.
Ertan Saban – Sadi Payaslı
Özge Özberk – Derya
Devrim Özkan – Songül
Nilsu Berfin Aktaş – Gizem
Mustafa Açılan – Araz
Özgü Delikanlı – Mert
Ayşe Kırca – Yeliz
Sanem Babi – Aylin
Onur Özer – Zülfikar
Rojbin Erden – Melek
Ali Berge – Can
Furkan Murat Uğur – Bora
Murat Göçmez – Vural
Melisa Bostancıoğlu – Sevda
Sercan Gülbahar – Yaver
Yeşim Çelebi – Sanem
Deniz Sarıkaş – Ozan