Haberler Yaşam Haberleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!
Giriş Tarihi: 28.7.2022 14:35

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!

Show TV ekranlarının yeni yaz dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu kadar çekim yerleriyle de merak ediliyor. Dizide geçen Karabayır Lisesi nerede, gerçekte var mı? izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin proje tasarımını ve senaryosunu Gani Müjde üstleniyor. Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan gibi isimlerin yer aldığı BKM imzalı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez üstlendiği dizi, konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu akşam 2. bölümüyle ekranlarda yerini alacak olan dizinin konusu ve oyuncuları kadar çekim yerleri de dikkati çekiyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri…

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin konusu şöyle;

Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin çekimleri İstanbul'un Galata ve Beşiktaş gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizide Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında henüz detaylı bilgi ise bulunmuyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi isimler yer alıyor.

Ertan Saban – Sadi Payaslı

Özge Özberk – Derya

Devrim Özkan – Songül

Nilsu Berfin Aktaş – Gizem

Mustafa Açılan – Araz

Özgü Delikanlı – Mert

Ayşe Kırca – Yeliz

Sanem Babi – Aylin

Onur Özer – Zülfikar

Rojbin Erden – Melek

Ali Berge – Can

Furkan Murat Uğur – Bora

Murat Göçmez – Vural

Melisa Bostancıoğlu – Sevda

Sercan Gülbahar – Yaver

Yeşim Çelebi – Sanem

Deniz Sarıkaş – Ozan

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!
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