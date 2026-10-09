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Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:59

Gemi faciasında yaşamını yitiren Adanalı Mehmet toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybeden Adanalı Mehmet Nuri Ayran, gözyaşları, feryatlar ve ağıtlar eşliğinde son toprağa verildi.

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Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Gemi faciasında yaşamını yitiren Adanalı Mehmet toprağa verildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta 27 kişinin hayatını kaybettiği 'Filo Jet' gemi faciasında yaşamını yitiren Mehmet Nuri Ayran'ın (27) cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Adana'ya getirildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Türk bayrağına sarılı tabutu başında toplanan genç adamın ailesi ve yakınları, gözyaşları içinde feryat ederek ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Mehmet Nuri Ayran, kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#ADANA #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
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Gemi faciasında yaşamını yitiren Adanalı Mehmet toprağa verildi
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