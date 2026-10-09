Gemi faciasında yaşamını yitiren Adanalı Mehmet toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta 27 kişinin hayatını kaybettiği 'Filo Jet' gemi faciasında yaşamını yitiren Mehmet Nuri Ayran'ın (27) cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Adana'ya getirildi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Türk bayrağına sarılı tabutu başında toplanan genç adamın ailesi ve yakınları, gözyaşları içinde feryat ederek ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Mehmet Nuri Ayran, kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.