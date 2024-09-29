Gemi tuvaletinde ceset bulundu

İstanbul-Bursa seferini yapan İDO gemisinin tuvaletinde Duran Doğanyiğit isimli bir vatandaşın cesedi bulundu. Sır ölüm ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. İstanbul Yenikapı'dan aldığı yolcular ile hareket eden ve Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen İDO'ya ait vapur iskeleye yanaştı. Vapurda yapılan kontroller sırasında tuvalette yerde yatan hareketsiz yatan erkek bir şahıs olduğunu fark etti. İDO personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölümün uyuşturucu kullanımı ile ilgili olabileceği iddia edildi.