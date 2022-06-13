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Giriş Tarihi: 13.6.2022 23:57 Son Güncelleme: 14.6.2022 00:10

Skandal yürüyüşte yeni gelişme: Tutuklandılar

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Skandal yürüyüşte yeni gelişme: Tutuklandılar

Kadıköy’de Gemlik Yürüyüşü için toplananlar bir grup eylemci, izinsiz gösteri yaptığı gerekçesiyle polis tarafından uyarıldı. Yapılan ikazlara rağmen eylemi sonlandırmayan 25 şüpheli gözaltına alındı. 2 eylemci tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 eylemci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğündeki bir grup eylemci, "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz" sloganıyla Bursa'nın Gemlik ilçesine gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için, Kadıköy'de toplandı.İzinsiz bu gösteri kapsamında polisler tarafından katılımcılara uyarı yapıldı. uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruba karşı başlatılan, '2911 sayılı yasaya muhalefet, görevli memura direnme ve terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 70 şüpheli yakalandı. 25 eylemci hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polise yumruk atan ve izinsiz gösteriye katılan yasama dokunulmazlığı kapsamında bulunan Miletvekillerinin kimliklerin ve eylemlerin tespit edilmesi talimatı verildi.

EYLEMCİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan eylemciler bugün İstanbul Adliyesine getirildi. İfadeleri sonrası 2 eylemci sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 eylemci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Skandal yürüyüşte yeni gelişme: Tutuklandılar
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