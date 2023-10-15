Haberler Yaşam Haberleri Genç futbolcu kansere yenik düştü
Giriş Tarihi: 15.10.2023 17:17 Son Güncelleme: 15.10.2023 17:37

Genç futbolcu kansere yenik düştü

Kocaeli'de Güneşspor Kulübünde forma giyen ve takımın kaptan olan 31 yaşındaki Mustafa Çelik, bir süredir tedavi gördüğü lenf kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Genç futbolcu kansere yenik düştü

Kocaeli spor camiası, bir süre önce yakalandığı lenf kanseri nedeniyle tedavi gören genç kaptanın ölüm haberi ile yasa boğuldu. Kocaeli Güneşsporlu Mustafa Çelik, rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan tetkikleri sonucu lenf kanserine yakalandığını öğrendi. Bir süre Kocaeli'de tedavi gördükten sonra, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kaptan, daha sonra yoğun bakıma alındı. 10 gün önce entübe edilen Mustafa Çelik'ten acı haber bugün geldi. Çelik, hastanede fenalaşarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden futbolcu, toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya Serdivan'a götürüldü.

BAŞKAN PAYLAŞTI

Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, Mustafa Çelik'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Güneşspor'umuzun çok önemli değerlerinden, kişiliği ve davranışları ile her zaman gençlerimize örnek olan kaptanımız Mustafa Çelik bu sabah maalesef Hakka teslim olmuştur. Ege Üniversitesi'nde tedavi gören güzel kardeşimiz bu sabah ruhunu teslim etti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Sakarya'nın Aralık köyünde kaldırılacaktır. Mekânın cennet olsun canım kardeşim. Rabbim ruhuna ağırlık vermesin" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Ayşenur ablası devreye girdi
ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
İsrail sonrası yeni Ortadoğu’ya doğru
Hindistan’da birkaç gün
Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kılıçdaroğlu’na 3 ilden büyük şok
Gazze’de mağlup olunca Filistin’i kaybettik
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç futbolcu kansere yenik düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA