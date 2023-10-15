Genç futbolcu kansere yenik düştü

Kocaeli spor camiası, bir süre önce yakalandığı lenf kanseri nedeniyle tedavi gören genç kaptanın ölüm haberi ile yasa boğuldu. Kocaeli Güneşsporlu Mustafa Çelik, rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan tetkikleri sonucu lenf kanserine yakalandığını öğrendi. Bir süre Kocaeli'de tedavi gördükten sonra, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kaptan, daha sonra yoğun bakıma alındı. 10 gün önce entübe edilen Mustafa Çelik'ten acı haber bugün geldi. Çelik, hastanede fenalaşarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden futbolcu, toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya Serdivan'a götürüldü.

BAŞKAN PAYLAŞTI

Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, Mustafa Çelik'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Güneşspor'umuzun çok önemli değerlerinden, kişiliği ve davranışları ile her zaman gençlerimize örnek olan kaptanımız Mustafa Çelik bu sabah maalesef Hakka teslim olmuştur. Ege Üniversitesi'nde tedavi gören güzel kardeşimiz bu sabah ruhunu teslim etti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Sakarya'nın Aralık köyünde kaldırılacaktır. Mekânın cennet olsun canım kardeşim. Rabbim ruhuna ağırlık vermesin" dedi.