Genç gemicinin parmağını halat kopardı

İstanbul'da yolcu taşıyan bir gemide henüz 10 gündür gemici olarak görev yapan 24 yaşındaki Avni E. 13 Şubat'ta sabah saatlerinde, yolcu bırakmak üzere gemiyi Sarıyer'de kıyıya bağladı. Bir süre sonra gemi kaptanı Birol Ç. (61), Avni E.'ye hareket edeceklerini belirterek halatları sökmesini istedi. Genç adam halatı sökmeye başladığı sırada kaptan, gemiyi çalıştırarak ani bir manevra yaptı. Bu sırada Avni E'nin parmağı gerilen halatın arasında kaldı. Avni E.'nin çığlıkları üzerine gemi kaptanı gemiyi durdursa da olan oldu. Kanlar içinde kalan gencin orta parmağı koptu, diğer parmakları da ezildi. Polis merkezinde ifade veren genç gemici, gemide herhangi bir iş kazası eğitimi almadıklarını, kendilerine eldiven dahi verilmediğini, bu nedenle parmağını kaybettiğini ve kaptandan şikâyetçi olduğunu söyledi. Kaptan Birol Ç. ise, gemide çalışan personellerini sürekli denetlediğini, olay günü de Avni E.'nin en son çözmesi gereken halatı en önce çözmeye çalıştığını bu nedenle parmağının koptuğunu ileri sürerek suçsuz olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.