Konya
'da bir sitedeki stüdyo dairede tek başına yaşayan hemşire R.G. (24), akşam evden çıkıp bir arkadaşı ile buluştu. Siteden fazla uzaklaşmadan üniformasını unuttuğu aklına gelince geri dönüp dairenin kapısını açmaya çalışan R.G. arkadan birinin ittirdiğini fark etti. Kapı aralığından baktığında bina görevlisi Durmuş Ali Ö'nün (48) içeride olduğunu gördü. Görevli balkondan bahçeye kaçarken genç hemşirenin yardım çığlıkları üzerine bina sakinleri de daireye geldi. Durmuş Ali Ö. 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. Korkudan eve giremediğini belirten R.G., "Evde gizli kamera olabileceğinden şüpheleniyorum. Bunun da araştırılmasını istiyorum. Korkudan eve giremiyorum. Daha önce de bir arkadaşım misafirliğe geldiğinde bana, 'Sinirden bir paket sigara içtim' diye mesaj gönderdi. Bunun üzerine, 'Benimle imalı şekilde konuşma. Evime girip çıkanı takip etme' diye uyarmıştım" dedi.