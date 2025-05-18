Genç kadın parka kanlar içinde bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı!

Olay, 16 Mayıs 2025 tarihinde Tacin Mahallesi'nde bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Ali Özdil (38) isimli bir vatandaş, duyduğu silah sesi ve yardım çığlığının geldiği yöne gittiğinde bir kadını bacağından tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken buldu. F.Ö. adlı yaralı kadının, tabancayla kendini vurduğu ortaya çıktı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda F.Ö.'nün (28) babasının silahını alarak evden çıktığı, geldiği parkta eşiyle tartıştığı için bunalıma girdiği ve kendini vurduğu tespit edildi. Yaralı kadının tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.