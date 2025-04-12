Genç kadına dehşeti yaşatan metrobüs gaspçısına mahkemeden 11 yıl hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlamasının ardından şüpheli Yusuf K. hakkında 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıl hapis istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin savunmasından suçlamaları reddettiği, şüphelinin zorla menfaat temin etmesi suçu oluşturduğu, kamera kayıtlarından görüntülere yansıyan kişinin Yusuf K. olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Kamu davası açmak için yeterli şüphenin oluştuğu, şahsın suçu işlediğine yönelik delilin bulunduğu iddianamede belirtildi. Mütalaada sanığın tutukluluk halinin devam edip söz konusu eylemine uyan maddelerce cezalandırılması talep edildi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti ilk duruşmada dosyayı karara bağladı. Mahkeme, sanık Yusuf K. hakkında 11 yıl hapis cezası kararı verdi.