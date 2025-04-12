Haberler Yaşam Haberleri Genç kadına dehşeti yaşatan metrobüs gaspçısına mahkemeden 11 yıl hapis
Giriş Tarihi: 12.4.2025 12:51 Son Güncelleme: 12.4.2025 12:53

Genç kadına dehşeti yaşatan metrobüs gaspçısına mahkemeden 11 yıl hapis

İstanbul Şişli'de, Mecidiyeköy metrobüs durağında geçtiğimiz kasım ayında 25 yaşındaki Zeynep K. isimli kadın dehşeti yaşadı. Şüpheli Yusuf K., (43) yolda yürüyen Zeynep K.’nin kolundan tutarak talihsiz kadını zorla metrobüsün merdivenlerinin arkasına götürdü. Genç kadının boğazına bıçak dayayıp "Neyin varsa çıkar, hiçbir şeyin yoksa yüzünü paramparça ederim." diyerek korkuttu. Ardından da zor kullanarak kadının telefon, bileklik ve kolyesini çalıp kaçtı. Karakola giden Zeynep K., şahıstan şikâyetçi oldu. Kısa sürede yakalanan şüpheli Yusuf K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Genç kadına dehşeti yaşatan metrobüs gaspçısına mahkemeden 11 yıl hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlamasının ardından şüpheli Yusuf K. hakkında 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıl hapis istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin savunmasından suçlamaları reddettiği, şüphelinin zorla menfaat temin etmesi suçu oluşturduğu, kamera kayıtlarından görüntülere yansıyan kişinin Yusuf K. olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Kamu davası açmak için yeterli şüphenin oluştuğu, şahsın suçu işlediğine yönelik delilin bulunduğu iddianamede belirtildi. Mütalaada sanığın tutukluluk halinin devam edip söz konusu eylemine uyan maddelerce cezalandırılması talep edildi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti ilk duruşmada dosyayı karara bağladı. Mahkeme, sanık Yusuf K. hakkında 11 yıl hapis cezası kararı verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadına dehşeti yaşatan metrobüs gaspçısına mahkemeden 11 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz