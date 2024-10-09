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Giriş Tarihi: 9.10.2024 12:02

Genç kadını taciz edip kaçtı: Bakın saklandığı yerde nasıl yakalandı!

Şişli’de manavın girişinde kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli polisten kaçarken bir iş yerine sığındı. İş yeri sahibi polisi yönlendirerek şüpheliyi yakalattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

DHA
Genç kadını taciz edip kaçtı: Bakın saklandığı yerde nasıl yakalandı!

Olay, İstanbul Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 28 yaşındaki R.B. isimli kişi, manava giren 28 yaşındaki Zeynep C.'yi taciz etti. Tacizin ardından kadın polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibini gören R.B. kaçmaya başladı. Cadde üzerinde başlayan kovalamacada şüpheli, saklanmak için bir işyerine girdi.

Ancak işyerinin girişinde oturan çalışan, koşmaya devam eden polis memurlarını "bu tarafta" diye uyararak içeriye yönlendirdi. Kaçacak yer bulamayan şüpheli, polisin "yere yat" uyarısı üzerine yere yattı. Şüphelinin önce üst aramasını yapan polis ardından onu kelepçeleyerek götürdü. Taciz edildiğini öne süren Zeynep C. şikayetçi oldu.

TACİZ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan R.B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnelerinden farksız olan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Genç kadını taciz edip kaçtı: Bakın saklandığı yerde nasıl yakalandı!
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