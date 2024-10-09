Genç kadını taciz edip kaçtı: Bakın saklandığı yerde nasıl yakalandı!

Ancak işyerinin girişinde oturan çalışan, koşmaya devam eden polis memurlarını "bu tarafta" diye uyararak içeriye yönlendirdi. Kaçacak yer bulamayan şüpheli, polisin "yere yat" uyarısı üzerine yere yattı. Şüphelinin önce üst aramasını yapan polis ardından onu kelepçeleyerek götürdü. Taciz edildiğini öne süren Zeynep C. şikayetçi oldu.