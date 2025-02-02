Genç kadının sır ölümü araştırılıyor

Adana'da 21 yaşındaki Fatma Kocaklı, eşiyle yaşadığı evin içerisinde af tüfeğiyle karnından vurularak ölmüş halde bulundu. Olayla ilgili kadının nikahsız yaşadığı Mikail B. gözaltına alındı. İddiaya göre, Fatma Kocaklı (21) ve birlikte yaşadığı Mikail B.'nin olduğu evden silah sesleri duyan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis eve girdiğinde Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu. Kocaklı'nın öldüğü belirlendi. Genç kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Mikail B.'yi gözaltına aldı. Mikail B., genç kadının intihar ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet dedektifleri kadının intihar mı ettiğini yoksa cinayete kurban mı gittiğini araştırıyor.