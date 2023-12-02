Genç kız kuralsızlığın kurbanı oldu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve çalıştığı tekstil atölyesine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan Esra Uzun, Kurtuluş Caddesine geldiğinde yaya geçidinden karşıya geçerken, hemen yanındaki yoldan anayola çıkmak için dönüş yapan bir servis minibüsünün altında kaldı. Kahreden kazada, genç kız feci şekilde hayatını kaybederken, kazanın yaşandığı kavşakla ilgili sinyalizasyon hatası gündeme geldi. Hem yaya geçidine hem de yan yoldan anayola dönüş yapacak araçlara aynı anda yeşil ışığın yandığı iddia edildi.

YAPTIĞI KAZAYI FARKETMEDİ

Yaşanan kazanın görüntülerinde, yaya geçidine doğru dönüş yapan servis şoförü Memduh Y'nin yaklaşık 20 kilometre hızla dönmesine rağmen genç kıza çarpması ve aracı durdurmaması dikkat çekti. Memduh Y'nın, çevredekilerin uyarılarıyla kazayı fark etmesi ise şaşkınlık yarattı. Havanın alacakaranlık olmasına rağmen görüşü engelleyecek bir durumun olmadığı da görüntülere yansıdı.

GENÇ KIZI KURALSIZLIK.VE DİKKATSİZLİK ÖLDÜRDÜ

Servis otobüsünün dönüş yaptığı kavşakta araçlara, dikkatli dönüş yapmalarını belirten yanıp sönen kırmızı ışık yandığı anlaşıldı. Ayrıca ışığın hemn altinda ise dikkat çeken sarı renkli uyarı levhasında, "Yaya geçidinden geçen yayalara öncelik veriniz" yazdığı ortaya çıktı. Oysa servis şoförü Memduh Y, ne yanıp sönen kırmızı ışığı ne de yayalara öncelik verilmesine dikkat çeken uyarı levhasını dikkate almadı. 21 yaşında henüz hayatının baharında olan Esra Uzun, dikkatsiz ve kural tanimza bir servis şoförünün kurbanı oldu.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan ve hakkında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edilen servis şoförü Memduh Yavuz, verdiği ilk ifadede, yaya geçidinden geçen Esra Uzun'u, aracın kör noktasinda kaldığı için görmediğini söyledi. Yaşar ifadesinde, "Yayayı görmedim. Kör noktada kalmış. Daha sonra bir sarsıntı oldu. Otobüsün aksının kırıldıdığını düşünüp durdum. Durduktan sonra çevredekilerin panik ve uyarılarıyla kaza olduğunu anlayabildim" dedi. Hakim karsisina çıkan Memduh Yavuz, tutuklanarak ceza evine gönderildi.