Genç kıza kırık cam şişeyle saldırdı

Bakırköy'de bankta oturan bir genç kızı elindeki kırık cam şişeyle yüzünden yaralayan Ali S. isimli saldırgan daha sonra gittiği karakolda "Bir kadını öldürmüş olabilirim" diyerek polise teslim oldu. İlginç saldırı olayı, geçtiğimiz salı akşamı Zeytinlik Mahallesi, Halkçı Sokak üzerinde meydana geldi. Grimenkul danışmanı olan Gözde A., 2 arkadaşıyla birlikte bankta otururken yoldan geçen tanımadı bir kişinin elindeki kırık cam şişeyi yüzüne vurmasıyla büyük şok yaşadı. Saldırgan kaçarken yüzünde kesikler oluşan Gözde A, hastaneye kaldırıldı.Tedavisinin ardından Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi olan Gözde A. kendisine saldıran Ali S.'nin olaydan sonra polise teslim olduğunu öğrendi. Olay yerinden kaçtıktan sonra karakol giderek "Ben bir kadını öldürmüş olabilirim" diyen Ali S.'nin ifadesinde 3 kızın kendi aralarında kavga ettiğini, bu sebeple bir kıza vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sev edilen Ali S. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.