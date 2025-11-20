Genç kızı alışveriş merkezindeki kafede katletmişti: O cani hakim karşısına çıktı!

Şanlıurfa kara yolu üzerinde bir alışveriş merkezinin girişindeki kafeye 8 Mart'ta akşam saatlerinde Bülent Arpacı tarafından dışarından tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi, S.K. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 9 Mart'ta sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayet şüphelisi Arpacı da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arpacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
MERVE NUR'UN AİLESİ, ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçeyle Merve Nur'un babasının, ölümünün kazaen meydana geldiğinden bahisle şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığına dair beyanda bulundukları aktarıldı.
İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Bülent Arpacı'nın 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu Bülent Arpacı, bazı tanıklar ve sanığın avukatları hazır bulundu.
Olayda yaralanan arkadaşı S.K. ve maktul Merve Nur Yararlık'ın ailesi ise katılmadı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, davaya müdahil olma ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
"BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORDUM"
Duruşmada savunma yapan Bülent Arpacı, evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirterek, olayda ölen Merve Nur Yararlık'ı tanımadığını, sadece S.K.'yı tanıdığını ileri sürerek, "Olay yerine otomobil ile gittim. Yanıma tabanca aldım. S.K'nın ayaklarına bir el ateş ettim. Olay yerinden ayrıldım. Tabancayı da tarlaya attım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı erteledi.