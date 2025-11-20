Genç kızı alışveriş merkezindeki kafede katletmişti: O cani hakim karşısına çıktı!

"BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORDUM"

Duruşmada savunma yapan Bülent Arpacı, evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirterek, olayda ölen Merve Nur Yararlık'ı tanımadığını, sadece S.K.'yı tanıdığını ileri sürerek, "Olay yerine otomobil ile gittim. Yanıma tabanca aldım. S.K'nın ayaklarına bir el ateş ettim. Olay yerinden ayrıldım. Tabancayı da tarlaya attım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı erteledi.