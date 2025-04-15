Genç kızı canavarca katletmişti: O vicdansız hakkında karar verildi!





İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, Erva Raziye Asar'ın olay günü iş görüşmesine gidiyorum diyerek evden ayrıldığı daha sonra haber alınamaması üzerine şikayetçi olunduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerde maktul Asar'ın sanık Fethi Dağlı'nın Hürriyet Mahallesi'ndeki evine girişinin tespit edildiği ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Tespitler üzerine Fethi Dağlı'nın evine gidildiği ve sanığın burada yaptığı itirafında "Erva Raziye Asar benimle cinsel ilişki yaşamak istedi. Ben kabul etmedim. Bana 'ben yapacağımı bilirim bana tecavüz ediyor diyeceğim' dedi. Ben de iple boğdum. Evin tuvaletine götürdüm. Öldüğünden emin olduktan sonra ekmek bıçağı ile parçalara ayırdım. Evdeki dondurucuya koydum. 1-2 gün bekledikten sonra parçalanmış cesedi koli ve poşetler ile çıkararak taksiye binip bir inşaata attım" dedi. 12 Temmuz günü yapılan yer gösterme işleminde inşaat içerisindeki asansör boşluğunda yüzer vaziyette insan cesedi parçalarının olduğunun tespit edildi. Öte yandan Fethi Dağlı'nın çalıştığı güvenlik kulübesinden arkadaşı olan bir güvenliğin 'çevrede vatandaşlar kesik insan kolu olduğunu söyledi' demesi üzerine sanığın 'burası bizim mıntıkamız değil sen karışma ben halledeceğim' dediği de iddianamede açıklandı. Fethi Dağlı'nın öldürdüğü Erva Raziye Asar'ın hattını alarak kendi telefonuna taktığı ve yakınları ile sanki hayattaymış gibi mesajlaştığı da iddianamede ifade edildi. Öte yandan Erva Raziye Asar'ın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından 'boyuna bağ tatbikine bağlı oksijensiz kalma sonucu' olarak açıklandı. İddianamede Erva Raziye Asar'ın sanık Fethi Dağlı'nın evine gittiği, burada aralarında ne yaşandığı bilinmediği ve sanığın ele geçirilemeyen ip ile maktulü boğarak öldürdüğü ardından cesedi 8 parçaya ayırıp derin dondurucuda sakladığı belirtildi. Sanık Dağlı'nın daha sonra güvenlik olarak çalıştığı yerin yakınında bulunan inşaatın su ile dolu asansör boşluğuna ceset parçalarını poşete sararak attığı, zamanla su yüzeyine çıkan parçaların muhtemelen sokak hayvanlarınca inşaattan dışarı taşındığı ve tesadüfen olay yerinden geçen kimliği tespit edilemeyen kişilerce görüldüğü de iddianamede kaydedildi. Oktay ismindeki güvenliğin kendisinden rütbe olarak üst olarak gördüğü sanığa durumu söylediği ancak sanığın 'ben halledeceğim' diyerek Oktay'ın olaya müdahil olmasını engellediği iddianamede açıklandı. Hazırlanan iddianame kapsamında Fethi Dağlı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.