Genç kızın kör olmasına neden olacaklardı... Motosikletli magandaların savunması pes dedirtti

KORNEA ZARAR GÖRDÜ

Ağrılı 22 yaşındaki Hatice Aslan Mersin'de Ebelik bölümü 4. Sınıf öğrencisiydi ve KYK yurdunda kalıyordu. İddiaya göre 18 Kasım günü Mersin'de 2 arkadaşı ile birlikte yolda yürüdükleri sırada yanlarından geçen ve hiç tanımadığı motosikletli iki kişiden yüzüne bir sıvı atıldı. Ne olduğu tespit edilmeyen sıvı Aslan'ın yüzünü ve gözünü yaktı. Acı içinde yere yığılan Aslan'ı gören arkadaşları panikle ne yapacaklarını bilemediler. Çevredekilerin yardımı ile hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Hatice Aslan'ın korneası zarar gördüğü için gözünü bir süre açamamıştı.