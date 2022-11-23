Genç kızın kör olmasına neden olacaklardı... Motosikletli magandaların savunması pes dedirtti

Yenimahalle Mahallesi'nde 18 Kasım'da, seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu Hatice Aslan'ın (22) yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için 150 kişilik özel ekip kuruldu. Bölgedeki işletmeler ile güzergahta bulunan yolcu minibüsleri ve taksilerin güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Çalışmalarda motosikletin park ettiği yeri tespit eden ekipler, arkadaş oldukları öğrenilen Ahmet K. (26) ve Bilal K'yi (26) olay yerine yaklaşık 19 kilometre mesafedeki Davultepe Mahallesi'nde yakaladı.
ŞAKA YAPTIK
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada "su balonu fırlatma şakası" adı altında çekilen videolardan esinlenerek olayı gerçekleştirdikleri, attıkları cismin içi su dolu balon olduğu iddiasında bulundukları öğrenildi.
KORNEA ZARAR GÖRDÜ
Ağrılı 22 yaşındaki Hatice Aslan Mersin'de Ebelik bölümü 4. Sınıf öğrencisiydi ve KYK yurdunda kalıyordu. İddiaya göre 18 Kasım günü Mersin'de 2 arkadaşı ile birlikte yolda yürüdükleri sırada yanlarından geçen ve hiç tanımadığı motosikletli iki kişiden yüzüne bir sıvı atıldı. Ne olduğu tespit edilmeyen sıvı Aslan'ın yüzünü ve gözünü yaktı. Acı içinde yere yığılan Aslan'ı gören arkadaşları panikle ne yapacaklarını bilemediler. Çevredekilerin yardımı ile hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Hatice Aslan'ın korneası zarar gördüğü için gözünü bir süre açamamıştı.
"ŞAKA DEYİP KURTULAMAZLAR"
Şüphelilerin yakalanmasının ardından biraz olsun rahatladım diyen Hatice Aslan; "Şimdi bu yaptıkları korkunç şeye şaka deyip geçiştirmek istiyorlar. Benim gözüm kör olacaktı.
Attıkları şey kesinlikle su değildi. Yüzüm yandı, bana müdahale eden kız arkadaşım saçımı toplarken elim yandı dedi. Su el yakmaz. Şaka deyip kurtulmak istiyorlar. Tutuklanmalarını istiyorum" dedi.