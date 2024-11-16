Genç kızların ölümünü rapor aydınlatacak

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yağmur E. (15) ile Rabia Kübra Y.'nin (15) cenazeleri, toprağa verildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda olaya müdahil olan üçüncü bir şahsın bulunmadığı, Rabia Kübra'nın, önce Yağmur'u başından vurduğu sonrasında da kendi kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Genç kızların ölümüne ilişkin kesin adli tıp raporu henüz hazırlanmadı.