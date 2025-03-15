Genç kızların skandal görüntüsüne tepki yağmıştı! Meğer 5 gün önce Türkiye’den ayrılmışlar...

Paylaşımın ardından videoyu nasıl çektiklerini anlatan ikinci bir videoyu da paylaşan ve normal kıyafetle girdikleri mezarlıkta üzerlerindeki kıyafetleri değiştiklerini de gösteren görüntülerinin diğer sosyal medya hesaplarından da yayılmasının ardından genç kızların paylaşımı büyük tepki aldı.

Antalya'da mezarlıkta genç kızlardan tepki çeken skandal görüntüler!