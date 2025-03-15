Antalya'da mezarlıkta genç kızlardan tepki çeken skandal görüntüler!
Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kızın mezarlıkta çektiği ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada şahısların Türkiye'yi terk ettiği belirtildi.
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