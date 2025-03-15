Antalya'da mezarlıkta genç kızlardan tepki çeken skandal görüntüler! 15.03.2025 | 07:53 Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kızın mezarlıkta çektiği ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada şahısların Türkiye'yi terk ettiği belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda yabancı uyruklu iki genç kız, şehir merkezindeki bir mezarlıkta bulunan mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayarak kola içti. Bu anları fotoğraf ve video çekerek kayda alan 2 genç kız o görüntüleri, "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" yorumu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımın ardından videoyu nasıl çektiklerini anlatan ikinci bir videoyu da paylaşan ve normal kıyafetle girdikleri mezarlıkta üzerlerindeki kıyafetleri değiştiklerini de gösteren görüntülerinin diğer sosyal medya hesaplarından da yayılmasının ardından genç kızların paylaşımı büyük tepki aldı.