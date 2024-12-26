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Giriş Tarihi: 26.12.2024 17:27 Son Güncelleme: 26.12.2024 18:13

Genç magazin muhabiri son yolculuğuna sevenleri uğurladı

Özel  bir televizyonda magazin muhabirliği yapan 42 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan şarkıcı Yaşar İpek’in kardeşi Işık İpek son son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, mesai arkadaşları ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı cenazede gözyaşlarına boğulan Yaşar İpek ile kardeşi Eylem İpek taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Genç magazin muhabiri son yolculuğuna sevenleri uğurladı

Muhabir olarak çalışan Işık İpek'ten haber alamayan ailesi ve iş arkadaşları Etiler'deki dairesini çilingirle açtırmış ve genç basın mensubunu cansız bedenini bulmuştu. Kalp krizi geçirerek hayata veda ettiği belirtilen Işık İpek'in Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Camiine getirildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Işık İpek'i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Bengü, Demet Özdemir, Merve Özbey, Derya Uluğ, Selin Ciğerci, Elif Buse Doğan gibi tanınmış simalar yer aldı. Genç muhabir, ikindi sonrası kılınan cenaze namazı ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Genç magazin muhabiri son yolculuğuna sevenleri uğurladı
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