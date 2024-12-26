Genç magazin muhabiri son yolculuğuna sevenleri uğurladı

Muhabir olarak çalışan Işık İpek'ten haber alamayan ailesi ve iş arkadaşları Etiler'deki dairesini çilingirle açtırmış ve genç basın mensubunu cansız bedenini bulmuştu. Kalp krizi geçirerek hayata veda ettiği belirtilen Işık İpek'in Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Camiine getirildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Işık İpek'i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Bengü, Demet Özdemir, Merve Özbey, Derya Uluğ, Selin Ciğerci, Elif Buse Doğan gibi tanınmış simalar yer aldı. Genç muhabir, ikindi sonrası kılınan cenaze namazı ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.