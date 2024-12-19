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Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:14 Son Güncelleme: 19.12.2024 16:23

Genç mühendis 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada makine mühendisi olarak çalışan 29 yaşındaki Ali Can Erdoğan, iş yerinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Genç mühendis 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Gebze'de bulunan bir fabrikada makine mühendisi olarak görev yapan Ali Can Erdoğan, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalıştığı binanın 6. katından zemine düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, genç mühendisin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aslen Sivaslı olduğu öğrenilen Ali Can Erdoğan'ın vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi, bugün Bağcılar Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Genç mühendis 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
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