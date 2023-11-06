Genç müzisyen kansere yenik düştü

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, kendisi de İzmitli olan evli ve 1 çocuk babası 32 yaşındaki Umut Diriöz, bir süreden bu yana tedavi gördüğü kemik iliği kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Daha önce 2 kez lenf kanserine yakalanan ve verdiği yaşam savaşını kazanan genç müzisyen, bu defa yakalandığı kemik iliği kanserine yenildi. Diriöz'ün ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Diriöz'ün cenazesi Gölcük Düzağaç Camiinde kılınan öğle namazı sonrası, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilecek.